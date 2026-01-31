新北土城區農會慶祝農民節 米其林名店進駐年貨大街

青農邱奕豪獲「四健推廣教育有功人員獎」，與父親邱顯輝共同經營「輝要有機菜園」。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城區農會31日舉辦農民節慶祝大會，現場結合年貨大街，首度邀請米其林名店及胖卡餐車進駐，新北市府副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞與付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，其中在地農友邱顯輝及邱奕豪父子檔，分別榮獲「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」，備受肯定。

邱奕豪退伍後即返鄉加入家中農務，與父親共同經營「輝要有機菜園」，在父親指導下，從清晨的拔菜、除草、整地、育苗、有機堆肥製作到配送蔬菜，逐步承接多年累積的耕作經驗，慢慢成為能獨立作業的重要夥伴。

邱奕豪亦更擔任土城區農會公共服務講師，藉由帶領小朋友走進菜園，體驗食農教育，在實作過程中學習有機耕作的知識，並讓孩子們將親手參與栽培的有機蔬菜帶回家，拉近孩童與農業之間的距離，邱奕豪表示，務農雖然辛勞，但換得身心的自在與踏實卻是無可替代的，將透過有機農業實踐「吃當地、吃當季、減少碳足跡」的理念，期盼能在這片珍貴的土地上持續耕耘，成為願意承接土地與守護環境的人。

土城區農會理事長邱顯俊表示，今年農會特別擴大舉辦慶祝活動，不僅由農會家政班精心規劃年貨大街，端出各式拿手料理，展現家政班的豐碩成果，也廣邀全台各地農、漁會及新北市青農共同參與展售；今年更首次邀請米其林推薦名店及胖卡車進駐，現場超過百攤共襄盛舉，熱鬧非凡。配合農曆年前的採購熱潮，希望藉此推廣各地優質農特產品，以行動支持在地農友，也向農民長年辛勤耕作表達肯定與感謝。

土城區農會年貨大街由新北青農出席展售各式新北優質農特產品。(記者翁聿煌攝)

土城區農會農民節盛大展開，農業局長諶錫輝(中)表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員。(記者翁聿煌攝)

