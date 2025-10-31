新北土城危樓將變16層RC大樓 預計2033年完工
「新北市危險建築物580專案計畫」首案招商成功，「土城清水案」30日完成綜合評選作業，由「漢吉建設股份有限公司」取得最優申請人資格，以「迴家．進行式」為構想，未來將興建1幢2棟RC構造，地上16層、地下4層全新大樓。將於2025年12月完成簽約，預計2029年開工、2033年取得使用執照。
新北市政府與新北住都中心於2023年7月1日共同推出「危險建築物580專案計畫」，協助轄內海砂屋、耐震不足及0403震損紅黃單等危險建築物社區加速重建。
「土城清水案」基地位於明德路一段、明德路一段20巷、延吉街296巷及金城路二段所圍街廓，面積約1157坪，2024年4月經評估為0403震損紅單危險建築物，隔月社區隨即自行整合向中心申請580專案計畫，短短不到1年時間，歷經2次意願調查，同意比率超過80％，2025年6月公告招商，並順利成為580專案計畫首宗招商成功案件。
此案五大核心理念為「街廓重構、住宅安居、生活串聯、永續再生、地標再造」，打造安全舒適、世代共榮的住宅環境。除滿足住家與店舖需求外，更將延吉市場、公園綠帶與社區步道串聯，形塑便利宜居的完整生活圈。
在建築設計上，導入低碳節能與綠建築理念，結合生態植栽與節能配置，讓綠能成為日常；建築結構亦全面提升耐震等級，符合結構安全性能第三級標準，未來將興建1幢2棟RC構造，地上16層、地下4層全新大樓。
