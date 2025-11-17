新北土城員和人本通行環境改善 預計年底完工

新北市長侯友宜今天視察土城員和人本環境改善工程。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動友善步行環境，改善土城暫緩重劃區及員和社會住宅至捷運海山捷運站間的通廊，打造舒適友善的開放廣場，提升綠化面積並優化人行道，讓民眾安全往返捷運站，目前工程進度達93.7%，預計年底完工。

新北市長侯友宜今天視察表示，這項工程不僅是基礎建設，更是社區願景的實現，透過公共空間更新，讓城市更加宜居、有活力，未來完工後，海山捷運廣場將成為土城生活舞台與社區活動核心，使通勤族、學童及推嬰兒車的育兒家庭，享有更舒適的步行體驗。

城鄉發展局局長黃國峰指出，捷運海山站每日出入人次逾4萬4000人，為土城人流最多的捷運站，過去出口廣場高低差多，對長者、孩童與行動不便者造成困擾，市府縫合捷運1、2號出口間區域，打造約2000平方公尺開放廣場。

黃國峰表示，為促進員和社宅與周邊社區共融，重新檢視通學、通勤動線，優化捷運廣場至員和社宅之間的人行道，透過人行道拓寬、鋪面整平與增設綠化空間，提升行走安全與舒適度，落實「以人為本」的交通理念，總工程經費約5929萬元，其中獲國土署「提升道路品質計畫」補助經費1600餘萬元。

侯友宜強調，新北市推動人本環境，打造安居樂業的環境，他感謝施工團隊的努力，以及施工期間居民的包容和支持，市府將持續督導，確保工程年底如期如質完工。

