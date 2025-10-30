新北土城暫緩發展區 最快115年啟動區段徵收

（中央社記者曹亞沿新北30日電）新北土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊未開發區域，內政部今年5月審議通過該區區段徵收範圍都市計畫變更案，即起再公開展覽30天，最快明年啟動徵收。

新北市城鄉發展局今天發布新聞稿指出，土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案位於金城路二段附近，今年5月經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起辦理再公開展覽30天，公開展覽期間如果順利獲得民眾支持無陳情意見，最快可於115年啟動區段徵收作業。

廣告 廣告

城鄉局長黃國峰表示，土城暫緩發展區面積約14.67公頃，是捷運土城站周邊最後一塊未開發區域，隨著鄰近重劃區及司法園區陸續完成，配合軍事禁建解除，以區段徵收方式進行開發，是縫合土城周邊都市機能的「最後一塊拼圖」。

城鄉局補充，這次開發取得約8.14公頃公共設施用地，包含3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，也預計提供600戶社會住宅，結合托育、托老等公益性設施，滿足未來居民就學、生活與休閒需求。

另外，考量到未來「土城暫緩區」與「司法園區」將有大量人口遷入，將區內的明德路路寬拓寬至20公尺，銜接司法園區20公尺寬的主幹道。同時西側通往捷運土城站的步行空間，指定留設7公尺以上的開放空間與司法園區接壤，確保市民能安全往返捷運站。

土城暫緩發展區即起辦理再公開展覽30天，11月13日將在土城區公所行政大樓7樓禮堂舉辦說明會。若有陳情意見，將依程序經2級都市計畫委員會審議通過後辦理區段徵收。若無人提出陳情，最快可在明年啟動區段徵收作業。（編輯：李錫璋）1141030