新北土城民宅疑一氧化碳中毒七人送醫 同地址昨才通報一女童OHCA

新北市土城區一戶民宅今天清晨家人洗澡時疑通風不良，導致一氧化碳中毒，共七人送醫，所幸全部都意識清醒。另外，同一地址，昨天下午約2時許，也報案需要救護，消防救護員趕抵現場發現，10餘歲的女童內科OHCA，詳細原因待釐清。消防局提醒，預防一氧化碳中毒，必須保持通風與正確安裝熱水器。

新北市政府消防局表示，今天清晨4時許接獲報案，土城區一處民宅需要救護。消防人員到場發現，現場共七名患者，其中30餘歲女子、10餘歲女童，共兩人頭暈，意識清醒，送往板橋亞東醫院；同住一起的另外五名大人與小孩，意識清醒，預防性送往板橋亞東醫院。

消防局指出，初步了解，當時是住戶家人洗完澡後，發現頭暈症狀而報案。住家的熱水器安裝在後陽台，但通風不良，疑為一氧化碳中毒，但實際原因尚待調查。

另外，消防局表示，發生疑似一氧化碳中毒的住家，同一地址昨天下午約2時許，也報案需要救護，消防救護員趕抵現場發現，10餘歲的女童內科OHCA（到院前無呼吸心跳），但發生原因不明，消防員立即送往板橋亞東醫院。詳細原因等待警方或醫院釐清。

消防局提醒，預防一氧化碳中毒核心在於「保持通風」與「正確安裝熱水器」。冬季門窗緊閉易生風險，陽台應保持通風，勿加裝窗戶、晾曬大量衣物或堆積雜物。室內或陽台加蓋環境必須換裝「強制排氣式」熱水器。如有疑慮可撥打119或至消防分隊申請「居家安全訪視」。

