新北土城重劃區疑水污染 環保局追出建案工地廢水元凶

cnews204260110a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市環保局，昨（9）日接獲檢舉反映，土城重劃區永福段疑出現水體污染。環保局表示，派員兵分多路前往現場稽查後，當下查獲1家建築經理有限公司，起造的工地建案及社會住宅新建統包工程等，皆有逕流廢水管理不當、嚴重污染場外水流等違規情形。稽查員當場依《水污染防治法》告發並令限期改善。

環保局表示，昨日上午接獲通報後，稽查人員第一時間抵達位於土城區永福段，1處住宅大樓新建工程工地。現場稽查時，工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業所產生的淤泥，卻因收集不當，含有大量淤泥廢水，從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

廣告 廣告

環保局表示，工地已涉嫌違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可裁處新台幣300萬元罰鍰。除此之外，未依規定設置放流口告示牌，而且未有沉砂池定期清理維護紀錄，又違反《水污染防治法》第18條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高將可裁處新台幣600萬元罰鍰。針對兩種違規事實，除依法開罰外，並命限期改善。

cnews204260110a04

環保局表示，稽查人員同步循線追查附近地面水體「紅色污漬」來源，發現污染斷點，位於永福段1處社會住宅新建統包工程工地。施工單位聲稱，紅色沉積為先前抽取地下水後殘留，稽查人員當下要求施工單位，將紅色沉積部分清理乾淨。另外現場進一步查核發現，工地未依規定設置放流口告示牌，而且未有沉砂池定期清理維護紀錄。

工地也已涉嫌違反《水污染防治法》第 18 條暨《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9、10條規定。同樣依法告發並命限期改善，且最高將可裁處新台幣600萬元罰鍰。

環保局強調，即時揪出「污染兇手」，歸功於民眾的熱心參與及稽查人員的迅速應變。土城重劃區為目前施工密集區，已將兩案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，以確保完成改善為止。後續也將主動強化區域的水體巡查及稽查頻率，避免再次發生類似污染情事，全力維護周邊水體環境品質。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

因應多元救援場域 新北動保處高空救援訓練守護生命

偷拔加油槍涉自焚 警消合力壓制縱火男送醫

【文章轉載請註明出處】