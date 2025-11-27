新北土城驚傳女子墜樓！倒臥路邊民眾急報案

新北土城驚傳女子墜樓倒臥路邊的驚悚事件。（示意圖／PhotoAC）





新北市土城區今（27）日晚間發生一起墜樓事件。有民眾在晚間8時許報案指出，永豐街附近有一名女子倒臥路邊。救護人員趕到現場，經初步檢查，女子疑似從高處墜落，導致全身有多處擦傷、挫傷，並且昏迷無意識，立即為她包紮固定後送醫急救。經警方調查，女子跟家人同住在墜樓處的6樓加蓋鐵皮屋，墜樓原因還需要進一步再詳細調查。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

