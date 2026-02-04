新北土城一氧化碳中毒意外釀1死、7送醫 醫曝「這些症狀」：一抽血就能診斷

新北土城一氧化碳中毒意外釀1死、7送醫，警消提醒，民眾使用熱水器時，務必保持通風，切勿緊閉門窗。（示意圖，翻攝畫面）

新北土城昨（3）日發生一氧化碳中毒事件，其中7人送醫，而離奇的是，在前一天，該家庭的11歲女童，失去生命跡象送醫不治。醫師蘇一峰則說，「不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈無力噁心，後面會昏迷意識不清！心跳停止」。

一氧化碳中毒1死、7送醫！

新北土城區延和路41巷一處民宅，疑似熱水器安裝在後陽台，通風不良，造成一氧化碳中毒。警消指出，現場共7名患者，均送醫治療，至於詳細事發原因，仍待釐清。

意外的是，同地址3日下午14時許，有1名女孩失去生命跡象送醫不治，不過同住家人清醒無異狀。

一氧化碳中毒有哪些症狀？

對此，蘇一峰指出，不完全燃燒產生一氧化碳有毒氣體，起初症狀是頭暈無力噁心，後面會昏迷意識不清，心跳停止，只要一抽血就能診斷。他也說，過去常發生在冬天，熱水器在室內或陽台但不通風累積毒氣，所以民眾要小心。

