新北在地子弟企業有成 慷慨捐車回饋故里

捐贈儀式由新北市警察局長方仰寧代表受贈，並回贈模型車表達誠摯謝意。(圖:新北市警察局提供)

為支持地方治安、維護員警執勤安全，出身新北市知名企業於二十二日秉持「回饋鄉里」的精神，低調捐贈二輛性能優異的勤務車予新北市警察局。捐贈儀式由新北市警察局長方仰寧代表受贈，並回贈模型車表達誠摯謝意。

該企業創辦人自幼生長於新北市，對家鄉有著濃厚的情感。儘管事業版圖擴張，仍始終掛心地方事務。企業方代表表示，長期觀察到警察同仁執行勤務時常面臨高度風險，深知「工欲善其事，必先利其器」的重要性。為了感念警察同仁不分晝夜、守護人民生命財產安全，該企業決定捐贈二輛高性能勤務車，希望透過實質設備的升級，成為警察同仁最堅實的後盾，也為故鄉的治安環境盡一份心力。

方仰寧指出，新北市幅員廣大，警察車輛在高強度的執勤下，耗損率極高。他特別感謝該企業在幕後默默支持，主動協助汰換老舊車輛，這種「為善不欲人知」的胸襟，是警民合作的最佳典範。強調，「警力有限，但民力無窮。企業關懷鄉土、回饋社會的義舉，讓我們深受感動。我們會將這份支持轉化為維護治安的動力，讓新北市民能更安心、更有感。」

該企業創業多年，長期關注社會公益與在地發展，此次捐贈再次展現了企業履行社會責任的高度熱忱。新北市警察局呼籲，治安工作除了警察努力，更需社會各界的支持，未來將持續與民間單位攜手合作，共創「平安新北、安居樂業」的願景。