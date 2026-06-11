新北在地就學再傳佳績 4840名學子錄取大學申請入學

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115學年度大學申請入學今（11）日放榜，新北市公私立高中職共有7,734人報名，錄取4,840人，其中1,059人錄取國立大學，包含錄取臺灣大學48人、清華大學46人、政治大學63人、陽明交通大學26人、成功大學24人、臺灣師範大學64人、中央大學37人、中興大學29人、中正大學44人及中山大學21人，展現新北市推動在地就學、適性發展及多元升學輔導的成果。

新北學子在多元學習環境中發揮潛能，以自身努力開創升學機會。明德高中蘇育暐同學為新住民子女，體恤父親從事日薪技術工作辛勞，在寒假期間至年貨大街打工貼補家計。求學期間也在學校協助下獲得「鴻海獎學鯨獎助學金」支持，並於二階甄試中以「願景計畫」呈現自身求學歷程與未來規劃，同時正取國立宜蘭大學電機工程學系與土木工程學系。

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另雙溪高中舞龍隊隊長彭泯諺及隊員陳柏憲、陳竑達，長期投入舞龍訓練，在團隊合作與自我要求中培養堅持不懈的態度，3人今年同步錄取國立臺灣體育運動大學，展現偏鄉小校特色發展與適性揚才的成果。

教育局表示，新北市持續推動「在地就學大聯盟計畫」，自110年起已攜手超過30所大專校院合作，每年開設逾200門微課程、專班及營隊，涵蓋資訊科學、法政商管、雙語國際等多元領域，協助學生探索興趣、銜接大學學習。另透過「新北市立高級中等學校學生獎助學金實施計畫」，提供最高30萬元獎學金及弱勢學生助學金等支持措施，鼓勵學生在地就學與適性發展。

教育局提醒115學年度大學分科測驗將於7月11日至12日辦理，報名至6月16日截止，請考生把握時程完成報名。未來將持續完善高中職與大學銜接支持網絡，協助學生找到適合自己的學習方向，勇敢追夢、成就未來。

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