新北在地就學宣導見成效 張明文：打造最強適性升學網絡

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為協助親師生掌握多元入學管道與最新升學資訊，新北市教育局長張明文日前表示，新北市不僅攜手地方宣導團與家長團體舉辦「適性入學宣導活動」，更將全國首創「9年級導師在地就學系列宣導行動」導入校園，積極打造更完善的適性升學支持網絡。該活動現場湧入逾1000名家長及教育界代表參與，共同關心學生未來的學習方向。

教育局長張明文指出，新北市12年國教地方宣導團自成立以來，即致力將升學第一手資訊帶入校園。此次活動聚焦升學3大核心議題，並由新北高中柯雅菱校長等專業講師團隊，深入解析國中畢業生升學管道、108課綱精神及學習歷程檔案應用，協助家長能夠安心規劃孩子的未來進路。

為確保升學輔導更精準貼近學生需求，教育局同步啟動這項全國首創的「9年級導師在地就學系列宣導行動」。114學年度起，宣導團將深入各國中，與9年級導師面對面交流，不僅能協助導師掌握最新的升學制度與教育資源，更能有效引導學生就近就學、適性發展，形塑更完善的在地就學支持網絡。

教育界人士指出，適性教育是新課綱下教育轉型的關鍵方向，親師合作是學生多元成長的重要力量。熱心教育的公益團體，主動捐贈200套會考參考書籍與270小時線上課程，免費提供全市國中使用，以強化教師的學習輔導與升學支持。同時，家長志工團亦組成宣導隊，深入校園分享經驗，使教育夥伴關係更為緊密。

新北市教育局強調，透過推動在地就學大聯盟、雙語雙聯學制與多元獎助學金制度，已充分展現教育深耕地方、接軌國際的成果。目前國小升國中在地就學率已達95%，國中升高中在地就學率也穩定邁向80%。未來新北將持續凝聚各方力量，讓每位孩子都能安心就學、適性成長，穩步邁向「成就每一個孩子」的幸福教育城市目標。

