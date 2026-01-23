新北在地就學成效卓越 特殊選才表現優異

陳欣妤(右2)-2025永續能源創意實作競賽銅牌

楊竣晴(左)榮獲院長獎，全臺僅 9 人獲此殊榮

江定祐兩度帶領團隊晉級休士頓世界錦標賽，並榮獲台灣區賽亞軍及最佳品質獎

郭庭瑋遭遇挫折不放棄，成功錄取國立中央大學電機工程學系

陳欣妤-2025尋找資安女婕思優勝

115學年度大學特殊選才陸續放榜，新北市學子以實力寫下亮眼成績。全市共259名學生報名特殊選才，已有156人獲錄取，錄取率近六成；多位錄取學生憑藉資訊科技專長及國際競賽優異表演脫穎而出，具體展現新北長期深耕「在地就學」與「適性發展」的推動成果。

石碇高中陳欣妤同學一舉錄取國立暨南國際大學、國立臺灣海洋大學等5校共6個科系。她國中畢業後選擇留在新北在地就學，善用校內住宿與工讀資源，在家庭遭逢變故與經濟壓力下仍持續累積實力。就學期間擔任FRC機器人競賽程式組長，並於能源與資安相關競賽中屢獲肯定，透過實作與競賽歷程，成功邁向電機與人工智慧領域繼續學習。

廣告 廣告

樹林高中數理科技實驗班學生同樣在本次特殊選才中傳出捷報。江定祐同學錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學及中原大學，曾兩度帶領團隊晉級FRC休士頓世界錦標賽，在反覆試錯與優化中培養出紮實的工程思維；郭庭瑋同學則錄取國立中央大學電機工程學系，他回憶參賽期間透過長時間觀摩國際強隊與團隊協作，將數理概念轉化為程式邏輯，從競賽挫折中調整策略、穩定發揮，最終獲得審查委員肯定。

畢業於鶯歌國中的楊竣晴，原就讀樹林高中數理科技實驗班，為更專注深化電機與機械領域的學習發展，高中階段主動申請轉入非學校型態實驗教育。在自主規劃的學習歷程中，她在FRC機器人競賽表現卓越，榮獲全臺僅9人獲得的個人最高榮譽「院長獎」，並順利錄取國立臺灣大學機械工程學系等多所頂尖學府，充分展現多元學習路徑同樣能培育具備國際競爭力的科技人才。