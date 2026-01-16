新北在地職人及3位藝術家 共創都會客家風景





新北市客家文化園區推出全新主題展覽《新北隱客拾光 HAKKA’s Light》，以「隱客」為策展主軸，集結新北知名永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍老師、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等十位生活於新北各地，隱身於城市日常、山海地景的客家族群。

另打破大眾對傳統客庄的刻板印象，跨界邀請台灣 Finger Drumming 代表人物 PUZZLEMAN，以及療癒系插畫 IP「小圓麵包」共同參與，展場更設有「龍神水籤詩」互動裝置，為現代人的生活指點迷津。透過真實人物故事與展場互動體驗，從飲食、工藝、音樂到插畫，拼貼出城市中靜靜發亮的客家文化風景。

廣告 廣告

新北客家局長劉冠吟表示，新北市的客家文化樣貌與多數人想像中的「傳統客庄」不同，更多時候是以隱性的方式存在於城市裡。《新北隱客拾光》希望讓大家理解，客家文化不一定要被標記、被定義，而是早已深深融入這座城市。透過這檔展覽，期盼引導民眾重新認識自身與土地之間的關係，並找回屬於自己的文化線索。

展區一「隱客工廠」從1960至1980年代北台灣加工出口時代切入，回溯桃竹苗客家族群北遷新北的歷史。展區透過豆製食品、陶藝、製麵等產業職人故事，呈現客家人從基層勞動到微型創業的過程，描繪出一段勤勉與互助支撐城市發展的經濟史。

展區二「依傍山海」聚焦北海岸三芝、石門一帶的山客與海客，呈現客家族群如何在山海交界開墾、定居，並發展出梯田農業與海味採集的生活方式。透過海味採集職人與世代耕作者的故事，展現客家族群在自然環境中柔韌共生的生命樣貌。

展區三「隱客傳說」深入板橋江家與新店安坑廖家的家族記憶，透過東峰公太信仰、「生廖死張」姓氏傳承、字姓戲等文化密碼，揭開新北都會中仍被守護的客家信仰與宗族承諾，看見文化如何在時間中低調延續。

展區四「隱客日常」回到城市生活的視角，呈現新北客家人的遷徙歷程，以及「福佬客」的適應與語言轉換，邀請民眾重新思考：你以為自己不是客家人，或許只是尚未解鎖家族記憶中的那段文化基因。

展覽一樓與二樓皆規劃多項互動體驗，包含客語問候圖卡生成、龍神指引水籤詩、客家性格心理測驗，以及結合漢方飲食、音樂創作與插畫設計的「混種客家實驗室」，讓觀眾在參與中，重新感受客家文化如何以當代形式持續流動。

劉冠吟局長表示，《新北隱客拾光》不是要為客家貼上標籤，而是希望讓每個人都能放慢腳步，在城市的日常之中，重新看見那些安靜卻深刻的文化存在，與屬於自己的記憶產生連結。

更多新聞推薦

● 迎風面局部雨 中南部留意日夜溫差大