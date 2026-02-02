新北地政局整合雙北資源 跨市都更謄本審核縮短為1天

248260202a06

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

由於雙北生活圈緊密相連，跨市申請都更謄本的案件越來越多。新北市地政局局長汪禮國表示，為了讓辦理過程更有效率，新北市地政局與台北市地政局攜手合作，整合雙方資源建立連通機制。現在都更案件的實施者，只要到雙北任何一個地政事務所申請謄本，受理機關就能直接連繫管轄機關，透過系統輔助審核，這項合作讓處理效率提升了一倍，提供更便捷友善的服務。

汪禮國解釋，過去都更案在召開說明會或公聽會前，必須申請第3類謄本來通知所有權人。當時受理機關為了確認同意書是否符合法規，包括單元內所有權人數或是持有面積是否都超過10分之1，必須靠人工一筆一筆核對計算，非常耗費人力與時間。

廣告 廣告

為了縮短這段繁瑣的過程，現在雙北兩市透過跨市連繫機制，直接運用各自的系統程式進行運算。汪禮國指出，這項改進讓人工審查時間大幅縮短，處理天數從2個工作天減至1個工作天，效能顯著提升。考量到雙北都更案量在6都中名列前茅，且許多申請人與案件所在地分處不同縣市，這項合作正好解決了兩地奔波與等待的困擾。

汪禮國強調，這次雙北連手不僅是流程上的優化，更是透過行政資源共享，共同提升整體的服務品質。未來新北市地政局將持續朝高效率、高品質的目標邁進，透過精進各項服務，為市民打造更便利且宜居的生活環境。

照片來源：新北市政府地政局提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

鄭宇恩批淡水文化空間變商場 新北經發局：與經濟活絡取平衡

新北高灘處河濱市集名家揮毫迎春 大年初一財神送發財金

【文章轉載請註明出處】