新北地政攜亞新、臺大共創智慧開發 結合AI投入塭仔圳工程

為提升整體開發工程進度管理的效能，新北市地政局、亞新工程顧問公司與國立臺灣大學土木工程學系今（10）日簽署「智慧土地開發與數位永續轉型」合作備忘錄，透過產、官、學三方資源互補，以「智慧管理、場域實證、技術落地」為核心，聚焦合作營建數位轉型、跨領域技術諮詢及場域實作交流，不僅將AI深化應用在公共工程上，更能達成縮短學用落差、培育新一代頂尖工程人才的效益。

新北市地政局局長汪禮國表示，亞新工程顧問公司在新泰塭仔圳市地重劃工程第一區擔任工程專案管理、第二區負責設計監造，從整體設計審查、介面協調、控管進度、品質管理等各方面均有出色表現，近期則開始深化無人機AI系統應用，定期以無人機空拍採集影像，結合台大土木系研發的智慧管理平台，透過AI影像辨識技術進行正射影像、影像建模處理，蒐集相關資訊，精確監控大面積工地的施工進度與品質管理，可改善以往數據蒐集困難的問題，精準檢核施工進度，展現AI在大型公共工程中的實戰威力。

汪禮國指出，亞新公司為國內工程業界翹楚，臺大土木工程學系亦是該領域指標性學府，不論在學術與實務貢獻上均享譽國際，今三方攜手合作共創共贏，由地政局提供技術驗證與試辦場域，給予必要的行政協助與實務需求回饋，亞新公司提出工程實務需求、系統整合應用評估，並提供實務技術缺口建議，臺大土木系則擔任技術智庫角色，提供智慧營造技術諮詢、驗證及專業人才培育。

汪禮國提到，塭仔圳是國內罕見的大規模都市型整體開發案，施工過程累積的數據與深度應用經驗極具價值，地政局很榮幸能扮演「實作場域」的角色，讓工程實務與學術研究相互結合，運用產、官、學各自的專長與資源，建立科學化、自動化管理模式，為台灣智慧土地開發樹立數位轉型的標竿。