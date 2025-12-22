新北地政攜手樂居發布不動產市場季報 預售新案逆勢創高中古屋價格持續修正
記者蔡琇惠／新北報導
新北市地政局今（22）日首次與樂居科技股份有限公司透過公私協力，發布「114年第三季新北市不動產市場分析季報」。本次季報整合地政局所掌握之不動產交易大數據，並結合樂居專業市場調查與分析成果，藉由跨域資料整合，進一步提升市場分析之深度與完整性。同時，地政局亦將原分別發布之「不動產市場季報」及「預售屋市場季報」加以整併，統一以單一季報方式呈現，期使民眾能更便利、全面地掌握新北市整體不動產市場動態與發展趨勢。
新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，114年Q3房市受到中央銀行持續維持「選擇性信用管制」的政策基調影響，市場呈現明顯「價漲量縮」格局，市場表現亦出現結構性分化，呈現「預售強、成屋弱」的趨勢。儘管行政院已排除「新青安」貸款額度限制，對首購族申貸有所助益，但整體去化速度仍趨緩，投資性購屋動能持續受壓，市場預估將維持「量縮盤整」格局，買方觀望氣氛仍濃，此外中古屋的委託成交比下滑至 7.32%，反映議價空間有擴大趨勢，市場話語權逐步轉向買方。
蕭湘君指出，就各建物型態觀察，預售屋價格持續堅挺，平均單價達 70.1 萬元/坪（圖1），價格連續創高，年漲幅達 6.9%，主要原因係土地取得及營建成本居高，使建商售價維持強勢，惟預售屋買氣明顯降溫，交易量與去年同期相較，減少幅度高達 62.4%，待售存量自113年第七波信用管制上路後，持續回升至約 29,104 戶，顯示庫存壓力逐步累積。中古屋方面，大樓產品價格自114年Q1 達到高點（約 51.3 萬元/坪）後微幅回落（圖2），至本季50.8萬元/坪呈現些微上漲；公寓產品跌勢相對明顯，價格與去年同期相較減少幅度達 4.3%（圖3），顯示中古屋市場已出現修正訊號。
蕭湘君提到，整體而言，新北市房市在信用管制政策影響下，仍呈量縮盤整格局。全市平均房價雖受預售市場價格堅挺帶動，但中古屋價格已出現修正訊號。地政局將持續透過不動產愛連網發布季報，提供市民透明即時的市場參考資訊。不動產市場季報網址： https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/index.php/2019-01-11-06-17-43/2019-01-11-08-09-18/2019-06-27-01-58-31
