新北地政服務再升級！自助櫃檯登記測量申請自動產製

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府地政局服務再升級！即日起，全新「自助櫃檯」正式取代原有地籍謄本櫃員機，升級後不僅保留原有的謄本申領功能，更全國首創「登記／測量申請書自動產製」服務；並將據點擴增至全市9個地政事務所，讓市民能就近、快速完成申辦。

圖／新北市各地所已設置自助櫃檯，提供謄本申領服務。（新北市政府地政局提供）

地政局長汪禮國表示，自推出地籍謄本櫃員機以來，民眾透過簡易操作即可完成謄本申請，深受好評；此次升級後的「自助櫃檯」介面更直覺、操作更流暢，謄本申領只需三步驟即可完成身分驗證、資料產製與繳費，快速又便利，為讓民眾「就近使用、即時辦理」，據點也從原先的4處擴大至9處，全面提升服務可近性。

地政局強調，此次升級最大亮點，是全國首創的「登記／測量申請書自動產製」功能，系統可結合身分文件辨識，民眾只要輸入申請標的，系統便能自動帶入相關資料並產製申請書，不僅節省填寫時間，也大幅降低錯誤率，讓智慧地政服務再進化；歡迎市民多加利用升級後的「自助櫃檯」，享受更高效便捷的辦件體驗。

