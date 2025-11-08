新北地政自助櫃檯 升級啟用
記者蔡琇惠／新北報導
新北市地政局服務再升級！即日起，全新「自助櫃檯」正式取代地籍謄本櫃員機，升級後的自助櫃檯不僅延續原有的謄本申領功能，更新增「登記／測量申請書產製」服務，同時服務據點也擴展至新北市九個地政事務所，讓市民能就近享受這項便利服務。
地政局表示，推出地籍謄本櫃員機服務以來，民眾透過簡易操作即能快速自助完成謄本申請，獲得好評，升級改版後的「自助櫃檯」，操作介面更簡潔易懂，謄本申領只要簡單三個步驟就能把身分驗證、資料產製及繳納費用一次搞定，快速又便利，另外為了讓民眾能「就近使用、即時辦理」，此次「自助櫃檯」據點數量也大幅增加，從原來的四處擴展至九處，提升服務的可近性。
地政局指出，本次服務升級的最大亮點是全國首創的「登記／測量申請書自動產製」服務，搭配身分文件辨識，輸入申請的標的，系統即可自動帶出資料並產製，減少人工填寫作業並降低錯誤率，讓智慧服務再進化。
地政局又指出，歡迎民眾多加使用升級後的自助櫃檯體驗，未來還會結合ＡＩ智能應用持續精進，讓地政服務更智慧更貼心。
