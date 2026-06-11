「新北地政通」AI服務24小時on call

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隨時隨地想到地政問題，拿起手機就能詢問新北地政通。（新北市地政局提供）

（另開新視窗）

記者蔡琇惠／新北報導

新北地政AI服務隨時on call！地政局導入AI智慧科技，推出二十四小時線上AI客服「新北地政通」，並於九個地政事務所設置「AI人工智慧櫃檯」，結合AI與語音辨識服務，民眾只要像聊天般提問，即可快速查詢買賣登記、地籍異動、預售屋契約等地政資訊。

地政局局長汪禮國表示，地政業務涉及專業法規與申辦程序，過去民眾常因不熟悉名詞或流程而查詢不易。透過AI客服，民眾不必輸入艱澀關鍵字，只要說出問題，系統即可協助整理申辦資訊與提醒事項，降低諮詢門檻。「新北地政通」上線一年來，已累積逾5萬次提問，其中非上班時間使用者佔三成，顯示全天候服務確實符合民眾即時查詢需求；「AI人工智慧櫃檯」啟用一個多月，也已服務逾二千五百人次，並具備中英雙向翻譯功能，協助突破數位落差與語言隔閡。

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汪禮國指出，新北地政局持續整合數位科技、深化AI應用效能，讓智慧服務從線上延伸到臨櫃，從資訊查詢進一步提升到交易安全把關。備受肯定的全國最強地政搜尋引擎「新北愛連網」，也新增對話式文字客服，協助民眾操作圖台；「預售屋契約AI比對系統」則可協助檢視契約內容、提升交易安全。地政局未來仍將持續以民眾需求為核心，深化AI應用，打造全天候、零距離、親民化的智慧地政服務。