新北地方信仰中心寒冬送暖 劉美芳攜手里長點亮孩子求學路

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

全台受寒流侵襲，新北市近日夜間氣溫1度降至10度以下，新北市板橋元玄宮特別於近日晚間舉辦寒冬送暖暨獎助學金與物資頒贈活動。市議員劉美芳今年擔任元玄宮值年爐主，主動邀請新北市家扶基金會扶助家庭與在地弱勢家庭齊聚，在年節前夕，用實際行動將物資與關懷送到需要的人手中。

劉美芳此次邀請新北家扶家庭參與送暖，希望孩子與家長感受到社會的支持與陪伴。在地華翠里里長洪燕美也號召多戶弱勢家庭共同參與頒贈活動，讓現場轉化為社區彼此扶助的重要時刻。雖然當晚天氣寒冷，劉美芳親自與孩子互動並關心生活近況，她表示看到孩子在寒風中仍露出燦爛笑容令人感動，只要大家聚在一起，心就會很暖。

劉美芳表示，獎助學金不僅是經濟支持，更是一份被社會看見的肯定。她長期在議會第五審查委員會關注教育、婦幼及弱勢扶助議題，並持續透過地方行動將政策理念化為實際溫度。這場送暖行動也因劉美芳擔任家扶基金會委員的身分，促成更多連結，並由家扶中心主任黃劍峯協助志工號召，共有16戶家扶家庭到場參與。

針對教育資源部分，劉美芳認為教育是翻轉未來的重要力量，透過元玄宮、家扶基金會、華翠里里長與社區共同合作，能讓善意在需要的時刻出現。她期盼這份溫暖能在孩子心中留下力量，陪伴他們走向更光亮的未來。現場分發的物資與獎助學金，要鼓勵孩子在求學路上不畏艱難，透過各界資源整合，讓弱勢學子在年前獲得實質鼓勵。

劉美芳強調，將持續關注地方弱勢群體，確保社會資源精準對接到需要的家庭，並呼籲社會各界投入關懷。未來會繼續媒合民間團體與公部門資源，透過各層面的服務點亮孩子求學之路。她將監督相關扶助政策的執行效率，讓新北市的角落充滿溫情，確保每一位孩子都能在社會守護下穩定成長。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

