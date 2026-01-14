社會中心／綜合報導

新北地院今天（14日）晚間，驚傳火警！一名20多歲的蔣姓女子，當時正在等待因捲入詐騙案出庭的丈夫，沒想到在一樓的無人商店內，疑似為了消除桌面大片螞蟻，竟然當場噴灑酒精，隨後點火燃燒，隨後揚長而去，幸好法警第一時間發現，緊急通報，沒有釀成傷亡。





新北地院傳火警！ 20歲女等通緝男友太無聊 竟「燒螞蟻」遭逮

新北地院1/14晚間7點多發生火警 竟是一名女子在桌面噴酒精、點火釀災（圖／民視新聞）









自助咖啡機旁拉起封鎖線，地面還有燃燒過的杯架，及一整桶的污水，14日晚間，在新北地院1樓的無人商店，發生火警，警消獲報到場發現是人為釀禍。

民視記者 王云宣：「當時一名女子在等待先生開庭，疑似因為無聊，竟然在無人咖啡機噴了酒精，隨後又拿出打火機點火。」

無人咖啡機桌面留下兩塊燒焦痕跡 還有大片螞蟻屍體（圖／民視新聞）









桌面留下兩塊燒焦痕跡，還有大片被活燒的螞蟻屍體，涉案的21歲蔣姓女子，當時正在等待因詐騙遭通緝的丈夫出庭，獨自一人在超商充電，她供稱發現一旁桌面有螞蟻，才會一時興起，點火滅蟻，沒想到還意外燒到一旁杯架。

新北土城清水派出所長 柯奕丞：「蔣女見桌面有一大片螞蟻，竟拿旁邊的消毒酒精噴灑，並以打火機點燃，火勢延燒至紙杯架後離開現場，員警獲報迅速查獲，所幸無人受傷。」

犯案的21歲蔣姓女子供稱是因桌面太多螞蟻才會點火 被依公共危險罪現行犯送辦（圖／民視新聞）









濃濃燒焦味，讓路過法警驚覺不對勁，緊急報案，而這名蔣姓女子原先只是陪同丈夫開庭，如今自己也被依公共危險罪送辦，幸好火勢沒有擴散，無人傷亡。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

