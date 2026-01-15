新北地院傳縱火案！女遭逮稱「為了燒螞蟻」

新北市一名女子，眼尖看到桌子上有螞蟻，他竟然先噴酒精，再用打火機點火。（圖／東森新聞）





14號晚上，新北市一名女子，在地方法院內等待丈夫開庭，眼尖看到桌子上有螞蟻，他竟然先噴酒精，再用打火機點火，一度引燃火勢，波及一旁的紙製杯架，雖然火勢一下就沒了，也沒有人因此受傷，但是這樣的行為已經涉犯公共危險罪。

警方獲報有人縱火不敢大意，火速趕抵現場將人逮捕。只見無人咖啡機的桌面被燒出焦黑痕跡。一整疊紙製杯架也都燒焦浸泡在水桶裡面。

事發在14號晚上7點半左右，新北地方法院內警方調查21歲的蔣姓女子，當時在等待丈夫開庭。原本在使用插座充電，卻發現桌子上有螞蟻。因此先噴灑酒精再拿出打火機點燃，之後隨即離開。

法警經過時，聞到濃厚燒焦味。這才驚覺不對勁，趕緊調監視器並報警處理。好加在只有杯架被燒毀，燃燒面積約0.1平方公尺，也沒有人因此受傷。

但是她的行為已經涉犯公共危險罪，當場被依現行犯，帶回派出所。

