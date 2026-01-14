新北地院傳縱火案！女遭逮稱「為了燒螞蟻」

在新北地院燒螞蟻的女子遭逮。（圖／東森新聞）





今（14）日晚上7點半左右，新北市一名女子在地方法院內等待丈夫開庭，眼尖看到桌子上有螞蟻，他竟然先噴酒精，再用打火機點火，一度引燃火勢，波及一旁的紙製杯架。雖然火勢一下就沒了，也沒有人因此受傷，但是他的行為已經涉犯公共危險罪，當場被依現行犯逮捕。

獲報有人縱火，警方不敢大意，火速趕抵現場將人逮捕。只見無人咖啡機的桌面，被燒出焦黑痕跡，一整疊紙製杯架也都燒焦，浸泡在水桶裡面。

無人咖啡機的桌面，被燒出焦黑痕跡。（圖／東森新聞）

事發在今天晚上7點半左右，新北地方法院內，警方調查，21歲的蔣姓女子當時在等待丈夫開庭，原本在使用插座充電，卻發現桌子上有螞蟻，因此先噴灑酒精，再拿出打火機點燃，之後隨即離開。法警經過時聞到濃厚燒焦味，這才驚覺不對勁，趕緊調監視器並報警處理。

幸好只有杯架被燒毀，燃燒面積約0.1平方公尺，也沒有人因此受傷，但是她的行為已經涉犯公共危險罪，當場被依現行犯帶回派出所。

