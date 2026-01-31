新北地院書記官報到率2.8％ 吳宗憲：司法體系正在崩壞

吳宗憲表示，這不只是「缺工」，這是就業市場對司法環境投下「不信任票」，且這不只是書記官的問題，這是整個文官體制的警訊！（圖／報系資料庫）

國民黨立委吳宗憲今（31）日在臉書表示，今年書記官，新北地院開缺71人，卻只有2人報到。報到率2.8%，這不只是「缺工」，這是就業市場對司法環境投下「不信任票」，且這不只是書記官的問題，這是整個文官體制的警訊。並指出，如果不徹底檢討「虧待基層、優待高層」的病態結構，明年報到率歸零的，恐怕不只是新北地院，而是整個中華民國的文官體系。

吳宗憲發文指出，司法體系正在崩壞，這不是危言聳聽，是正在發生的事實。「數據會說話：血汗司法」，今年書記官，新北地院開缺71人，卻只有2人報到。報到率2.8%。這不只是「缺工」，這是就業市場對司法環境投下「不信任票」。年輕人寧願去當外送員、律師助理、檢助/法助，也不願當「血汗書記官」。

吳宗憲指出，司法院的困境，正規軍潰散，只能靠「職代」救火？面對人力崩盤，司法院近期開放讓約聘「職務代理人」進庭製作筆錄。他理解在人力極度吃緊的當下，為了讓法庭還能運作，這是不得不的短期權宜之計，許多書記官甚至樂見有人分擔沉重的開庭壓力。

吳宗憲續指，但必須嚴肅質問，這不該是常態。政府不能把「止痛藥」當成「維他命」長期吃。當法院連最核心、需要高度專業甚至涉及機密案件（如性侵、少年、國安案件）的法庭紀錄工作，都必須仰賴流動性高、受保密規範密度較低的「臨時人員」來支撐時，正顯示我們的司法體系已經脆弱到了極點。「這不是在貶低職代的貢獻，而是突顯了一個可怕的事實：我們的正規軍已經潰散到無法維持基本運作了」。

「沒有書記官，法官檢察官就是斷臂的巨人」，吳宗憲表示，自己很清楚，沒有書記官，法官和檢察官什麼都做不了。除了開庭、發公文、當事人溝通，最關鍵的是——沒有書記官，案件就無法「結案」。書記官是那顆最關鍵的螺絲，螺絲鬆了，整台司法機器就卡死了。

「但28年來，案件量暴增58%，紀錄費卻從未調過」。吳宗憲說，燃眉之急，向人事長爭取允諾協助，批評很容易，但解決問題才是關鍵。針對書記官的困境，在本會期的最後一天，邀請人事長當面討論司法院/法務部「調漲書記官紀錄費」的請求。

吳宗憲表示，人事長當場承諾，盡速將調薪提案送交行政院辦理。廉價的司法，往往是最昂貴的代價，這不只是書記官的問題，這是整個文官體制的警訊。據統計，公務員報考人數在過去10年間腰斬（從32萬跌至16萬），曾經人人稱羨的鐵飯碗，現在生鏽了。

吳宗憲說，當國家把「專業」當作廉價勞力，把「酬庸」當作理所當然，年輕人自然會用腳投票。如果不徹底檢討「虧待基層、優待高層」的病態結構，明年報到率歸零的，恐怕不只是新北地院，而是整個中華民國的文官體系。

