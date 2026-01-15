新北地院遭縱火！女子超商等通緝犯男友開庭 噴酒精點火「為了燒螞蟻」遭逮

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

新北地方法院昨（14）日晚間發生縱火事件，法院一旁的無人超商內，一名女子當時正等待通緝犯男友開庭，突然拿起超商內消毒用酒精噴灑桌面，再以打火機點燃，瞬間冒出火光，火勢隨即被現場人員撲滅。女子對此供稱是「為了燒螞蟻」，遭警方帶回偵辦。

蔣姓女子事後被依公共危險罪嫌遭警方帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

據了解，涉嫌縱火的21歲蔣姓女子，因男友涉嫌詐欺遭到通緝，被移送至新北地院開庭，蔣女便獨自到一旁的無人超商等待消息。但過程中，百無聊賴的蔣女突然拿起超商提供的消毒酒精對桌面一陣噴灑，隨後又拿出打火機點燃，冒出的火光瞬間嚇壞院方人員。

地院人員立即將蔣女控制並報案，警消到場時火勢已經熄滅，並未波及到一旁的咖啡機具，燃燒面積約0.1平方公尺。蔣女表示，因看到擺放咖啡機的桌上爬滿許多螞蟻，才會噴酒精點燃，警方後依公共危險罪將其帶回偵辦。

女子供稱是為了燒螞蟻，才噴酒精並點火。（圖／翻攝畫面）

