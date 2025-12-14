新北坪林公墓遷移 陳永福呼籲市府重視「在地安奉」問題

248251214a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市府推動坪林區公墓遷往新店40公墓的規畫案，引發當地居民對先人「在地安奉」的深切擔憂。新北市議員陳永福日前在議會市政總質詢中，針對此政策變動表達高度關切，他要求市府民政局必須在明（115）年農曆年前向地方提出更明確的進度說明，並強調市府在政策未定案前，應主動向地方公開資訊，以消弭地方疑慮。

陳永福說明，坪林區內部依然存在多處可供公務使用的土地，如果市府能將符合法規的空地進行全面盤整，並利用改建納骨塔，不僅能讓塔位供應更具彈性，還可透過整體規畫有效降低建設成本。他認為此一做法更符合坪林居民期望先人「在地安奉」的心願，也能避免將原公墓內的先靈遷往新店40公墓的爭議。

陳永福建議市府在預算審查程序告一段落後，應立即安排於坪林區召開地方會議，並邀請里長及鄰長等基層代表一同參與。這樣一來，能確保地方聲音與意見在政策研議初期就能被整合，防止最終決策偏離基層民意。

針對陳永福提出的質詢，民政局長林耀長回應，市府團隊已經聯合殯葬處與區公所，對坪林區的預定地點進行了現場勘查，並完成了初步選址評估。林耀長指出，由於坪林位於翡翠水庫特定區的規範，建蔽率與容積率的限制極為嚴格，經試算，預定地最多僅能提供約800多個塔位，其效益是否足夠，尚待更多數據資料的驗證。

此外，預定地點的主要聯外道路涉及私有土地權益，相關的協調工作必須同步展開。市府目前已委託專業顧問公司，著手進行更為全面的可行性分析研究，以便為後續的決策提供參考依據。

林耀長進一步表示，民政局同意於明年清明節掃墓作業結束後召開正式的協調會議，所有規劃細節完成後，必須送請翡翠水庫管理局進行審議，以確認所有環節皆符合水源保護區的相關法規。預估最快在4到5月之間，市府就能與地方正式會商，屆時會向民眾完整報告評估成果，並協助彙整各方意見。

照片來源：新北市議會質詢影音翻攝

