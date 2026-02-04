新北城市韌性升級 馬祥平安
(記者謝政儒綜合報導)因應氣候變遷導致極端天氣與複合式災害風險持續升高，新北市政府於114年度即超前部署，責成各相關局處依權責全面推動減災與防災整備工作，從工程建設、制度規劃到社區參與同步推進。透過跨局處協力推動，逐步建構更完善的防災體系，為市民打造更安全、更具韌性的生活環境。
新北市政府表示，回顧上一年度成果，各局處依權責全面推動防災與減災整備工作，從工程建設、社區防災到跨機關演練全面進行。在工程與基礎建設方面，工務、水利、城鄉發展及經濟發展等局處完成防汛工程抽查與整備作業、公共建築耐震評估與補強、山坡地及重點社區巡檢輔導，並推動透水城市建設，增加保水量約20萬立方公尺，同時汰換老舊管線及強化公共管線、能源設施與防災型都市更新管理。透過建置水位計、CCTV及智慧水情監測系統，全面提升防洪監測與災害即時應變能力。
減災2.0不僅深入校園、社區及家庭推動防火，更落實防災教育，目前累計辦理宣導活動逾4萬場次、完成居家訪視超過23萬戶，並結合消防局、教育局、社會局等市府各局處跨機關合作，持續擴大防災宣導量能，在各界共同努力下，新北市近5年火災件數下降超過20％，住警器成功預警案例達770件，充分展現市府各單位於114年在防災宣導、工程整備與公共安全守護上的豐碩成果。
在災害應變與跨機關協作方面，市府辦理防汛、毒化物、海洋污染及大型複合式災害演練數十場次，動員人力逾數萬人次，並整合警消、醫療、交通及民防體系，檢驗實戰應變流程。同時，透過辦理防災韌性社區推動，輔導社區、公寓大廈及社福機構完成工作坊，並舉辦上百場防災、交通安全及公共衛生宣導、兵棋推演及實地演練等活動，將防災觀念落實於社區與日常生活。整體而言，各項減災措施均已穩健推動。
侯友宜市表示，回顧上一年度的防災成果可以看到，防災不是單一措施，而是一套長期累積的治理工程。他強調，市府將持續以數據管理與科技防災為基礎，滾動檢討各項防災政策，並深化跨局處合作與民眾參與機制，讓防災準備成為日常的一部分。他也呼籲市民朋友主動關心防災資訊、參與社區演練，共同提升城市整體應變力，攜手面對未來氣候變遷帶來的挑戰。
