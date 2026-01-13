新北城鄉局成立塭仔圳社宅廉政平台 強化工程風險控管

248260113a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，新北城鄉局正式成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平台」。透過跨機關與跨領域的合作機制，建立公開監督與溝通管道，強化工程採購及履約各階段的風險控管，旨在營造清廉、安心的公共建設環境，提升市民對重大建設的信賴。

城鄉局指出，這項計畫預算約79億4139萬餘元，是本市近年規模較大的社宅工程之一，備受社會關注。塭仔圳青年社會住宅配合全市住宅政策及都市計畫規劃，採取「只租不售」方式興辦，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務。透過提供多元且具公益性的使用機能，實質回應青年及弱勢族群的居住需求。

這項工程基地位於新莊區中正路一帶，面積約1.19公頃，規劃興建地上18層、地下4層建築，預計提供至少920戶住宅單元及約560席停車位。城鄉局說明，設計導入綠建築、通用設計、智慧社區及BIM整合設計理念，並結合身心障礙者日間照顧、社區居住等公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

248260113a05

為了落實全民監督，平台運作將公開工程規劃內容、相關會議紀錄及執行情形。城鄉局表示，未來將攜手台灣新北地方檢察署、行政院公共工程委員會、新北市政府採購處及台灣透明組織協會等單位，透過廉政宣導與聯繫會議，確保工程在公開透明、依法行政的基礎下順利推動，並持續與在地居民溝通，聽取地方建議。

城鄉局最後強調，廉政平台的成立能提前導入風險辨識與資訊公開機制，是實現宜居城市與居住正義的重要步驟。透過與專業機關緊密配合，能確保塭仔圳社宅工程在穩定環境下如期完工。未來將持續監督施政執行狀況，確保每一分公帑都能發揮最大效益，讓這項社宅工程成為新北市公共建設的誠信典範。

照片來源：新北市政府城鄉局提供

