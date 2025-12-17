新北城鎮韌性演習全國特優獻獎

新北市警察局於市政會議，由局長方仰寧代表將新北市受評「2025城鎮韌性（防空）演習」特優獎牌獻于侯友宜市長。（圖：新北市警察局提供）

新北市警察局統籌辦理首次「二○二五城鎮韌性（防空）演習」，在市府全力支持與市民高度配合下，展現本市面對新興安全威脅的整體韌性與全民防衛動員能量。本演習新制首次辦理即獲評全國特優等第，更由行政院長卓院長親自頒獎，警察局於昨（十七）日特別將這份獎座及榮耀獻給最支持防衛動員工作的市長及全體市府團隊。

除了演習成果亮眼，新北市亦同步配合內政部推動辦理「社區型防空避難處所巡禮活動」，由警察局與地方里長、消防、民間團體與市民共同參與，讓民眾親自參與實地走入避難處所，了解空間配置、動線與注意事項。巡禮活動首次在新北市率先舉辦、作為全國示範，引起熱烈迴響，巡禮活動能讓民眾「看得到、走得到、避難學得到」，未來將持續研議擴大辦理防空避難巡禮，讓更多市民能熟悉身邊的避難處所，提升全民防衛能力與城市韌性。

新北市警局強調，此次演習新制即奪全國特優，充分展現市府團隊的專業、跨局處協調能量，以及市民高度的危機意識與配合度。新北市將持續朝向「全民防衛、韌性城市」的方向前進，打造更安全、更堅實、更具韌性的城市。