新北培根計畫翻轉性別框架 侯友宜偕社會局表揚6區績優公所

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜於今（7）日親自頒獎表揚土城、烏來、鶯歌、深坑、平溪及瑞芳等6個區公所，肯定基層同仁將平權意識與在地文化深度結合。市府自109年起由社會局推動「培根」計畫，主要任務是協助各地區發展出符合在地民情的方案，目前已成功輔導29區公所發展出296項亮點計畫。透過此次表揚，展現出社區鄰里翻轉性別刻板印象的實質成效。

侯友宜在頒獎典禮中提到，性別議題與大眾生活息息相關，舉凡職場分工、文化習俗甚至是災害應變，都可能潛藏傳統偏見。他特別讚許烏來區公所的表現，該區勇敢打破泰雅族傳統「男獵女織」的框架，不僅在射箭比賽中設置混合性別隊伍，更開放男性參與編織課程。這種將性別觀點融入文化傳承的作法，不僅貼近居民生活經驗，也成功讓平權價值在原鄉扎根。

除了原鄉文化的突破，都會區的亮點方案同樣引人注目。獲得績優肯定的土城區公所透過「型男主廚」與「女力爆棚」等體驗活動，邀請女性負責搭拆棚架、男性擔任送餐服務，用實際行動翻轉家務分工的舊思維。鶯歌區公所則專注於中高齡婦女的職涯賦權，藉由開辦咖啡師培力專班並協助其取得證照，讓婦女在步入第二人生時，擁有更多元的職涯選擇與社會參與機會。

社會局局長李美珍指出，性平工作能落實在每個行政區，歸功於基層同仁長期的耕耘。這296項亮點方案的精髓，在於將抽象觀念與地方資源深度結合，讓性別平權不再是生硬口號，而是具體有感的社區行動。社會局感謝基層同仁的投入，讓性別觀點與地方特色相輔相成，不僅提升了行政效率，更讓多元友善的理念在全市各個鄰里處處生根。

針對獲得進步獎的單位，市府也給予高度肯定。深坑、平溪及瑞芳等區公所在過去1年內積極結合在地志工與社區發展協會，將原本生冷的政策宣導轉化為互動式的鄰里活動，有效縮減了城鄉間的觀念落差。這些努力證明了性別平等不分區域，只要透過基層同仁的創意與熱忱，就能在充滿傳統人情味的社區中，種下現代平權的種子。

侯友宜期許社會局繼續帶領基層單位，透過這種由下而上的改造工程，營造無礙且友善的居住環境。新北市將持續推廣翻轉框架的行動，讓不同族群與年齡的市民，都能在不受傳統印象束縛的環境下，平等享有發揮潛能的空間，共同打造具備尊嚴的性平城市。

