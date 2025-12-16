新北培訓數位陪伴員 助長輩跨越智慧生活門檻

（記者陳志仁／新北報導）因應AI時代與超高齡社會來臨，新北市政府社會局推動長輩數位學習，委託台灣老大人活力發展協會培訓數位陪伴員，3年來已培育162人，深入社區關懷據點，協助長輩善用手機與App，縮短數位落差。

圖／老大人協會專業講師葉左丞Jason以18堂課，教導學員數位學習和應用。（新北市政府社會局提供）

社會局指出，智慧型手機與各類App已成為日常生活不可或缺的工具，舉凡醫院掛號、搭乘公車、線上購物等，都仰賴數位操作；為協助長輩順利融入數位生活，特委託老大人活力發展協會專為社區關懷據點培訓「數位陪伴員」，持續走入社區陪伴長輩學習，讓不少長輩從不敢用手機，到熟練操作、生活更加便利有趣。

老大人協會專業講師葉左丞（Jason）表示，課程設計強調實作與生活應用，透過活潑生動的簡報，帶領學員邊聽邊操作，內容涵蓋手機與網路基本功能、照片與影片拍攝剪輯、App安裝使用、行動支付與手機錢包設定，及線上掛號、叫車、等公車等實用技巧；同時也加強防詐騙宣導，提醒長輩勿點擊不明連結、不輕信高報酬投資。

來自三峽崇德光慧據點的數位陪伴員王麗芬分享，經過18小時培訓與兩個月學習後，能帶領長輩下載並使用財政部雲端發票、健保快易通等App，讓長輩不必再逐張對發票，也能即時掌握就醫與健康資訊；她也提到，敬老卡明年擴大使用後，教導長輩使用55688叫車App，每趟可折抵85點，獲得長輩一致好評。

中和莒西社區理事長黃秀琴說，社區連續3年派員受訓，目前已有5人取得證書，回到社區再教其他長輩，從玩接龍遊戲開始，逐步學會輸入、複製、貼上與製作早安圖，甚至能使用Google Map導航，讓長輩成就感十足；平溪老人會理事長林珂竹也說，自己先學會Line Pay與郵政行動支付後，再回據點教學，出門不必再攜帶錢包。

社會局副局長許秀能補充，截至今年11月底，新北市65歲以上長輩已超過80萬人，感謝老大人協會連續三年投入培訓，今年共培育51人，其中34人取得證書；未來將持續深入636個社區關懷據點，提升長輩數位能力，縮短數位落差，促進健康樂活生活。

