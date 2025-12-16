面對ＡＩ時代與超高齡社會浪潮，生活大小事愈來愈依賴智慧型手機與Ａｐｐ，新北社會局為助長輩習慣數位生活，委託台灣老大人活力發展協會，三年來共培訓一百六十二位數位陪伴員，持續投入社區教導長輩數位學習與陪伴服務，讓長輩從不敢用、不會用，到學會使用、常用，生活更添樂趣。

協會講師葉左丞以活潑簡報引導學員邊聽邊操作，課程涵蓋手機功能、照片影片拍攝剪輯、Ａｐｐ安裝與使用、行動支付與手機錢包設定，乃至線上掛號、叫車、搭公車等日常應用，強調防詐觀念。

廣告 廣告

三峽據點王麗芬分享，她經過十八小時培訓與兩個月學習，帶領長輩下載財政部雲端發票、健保快易通等Ａｐｐ，長輩即時掌握健康資訊。敬老卡明（一一五）年擴大用途，下載55688叫車，每趟可折抵八十五點（元），長輩直呼實用。中和莒西社區理事長黃秀琴表示，社區連續三年派員學習已有五人取得證書，回頭教導其他長輩，從遊戲引導到使用Google地圖，長輩學得開心。平溪老人會理事長林珂竹指出，自己先學會Line-pay與郵政行動支付，再回據點教導其他長輩。

新北社會局副局長許秀能表示，截至今年十一月底，新北市長輩已逾八十萬人，今年共培訓五十一位，三十四人取得證書，累計三年培育一百六十二位，將持續投入六百三十六個社區關懷據點，縮短數位落差，促進長輩健康樂活。