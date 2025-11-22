新北培訓防災士 里長變防災達人

為強化基層防救災能力、提升社區自主防災能量，新北市政府舉辦第一三○期防災士培訓里長班開訓典禮，學員以各里里長及里幹事為主。市府期望透過系統化培訓，將防災觀念向下扎根，培養基層防災種子，打造韌性社區。

典禮由內政部政務次長馬士元、新北市消防局長陳崇岳及民政局長林耀長共同出席。馬士元指出，氣候變遷使極端天候日趨頻繁，豪雨、地震及土石流等災害往往在短時間內影響社區安全。他強調，社區是防災的第一道防線，而熟悉地方狀況的里長、里幹事，是災時最重要的即刻行動者；藉由防災士制度，能強化基層在災前預防、災中應變及災後復原的整體應對能力。

林耀長表示，面對極端氣候帶來的多重風險，提高基層防災能力勢在必行。里長與里幹事不僅熟悉里內地形與住戶情況，更能在災害發生第一時間協助疏散與掌握現場，是里鄰防救災體系不可或缺的重要力量。

陳崇岳致詞指出，防災士制度推動以來，新北市培訓量能逐年提升，展現「從社區出發」的施政方向。透過基層幹部的投入，可有效帶動鄰里協力，形成災害時的互助網絡。他強調，防災士不僅具備知識，更是社區行動推手，將協助盤點防災資源、製作避難地圖、規劃避難動線，並支援避難收容與災情回報，逐步打造自助、互助的防災示範社區。

此培訓課程內容包含災害防救理論、避難收容作業、防火防災宣導技巧，以及CPR、AED操作、災情查通報、社區防災計畫撰寫與實地演練等，強調學員能「學得到、做得到」。

市府表示，截至目前，新北市已完成超過一萬四千名防災士訓練；未來將持續深化課程內容，並與區公所及民間團體合作，強化城市韌性，共同打造更安全、宜居的新北市。