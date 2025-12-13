新北基宜等3縣市大雨特報 估持續至14日
（中央社記者黃巧雯台北13日電）交通部中央氣象署今天上午針對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報，預計影響時間將持續至明晨。
氣象署表示，東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，應注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
大雨特報地區包括基隆市、新北市、宜蘭縣等3縣市。
根據氣象署預報，今天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也有涼意，中南部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及東北部氣溫下降。
氣象署指出，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北、東部、東南部地區、苗栗至嘉義山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。（編輯：林恕暉）1141213
