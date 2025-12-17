新北基隆交流都更 侯友宜：攜手升級城市風貌圈

（記者陳志仁／新北報導）基隆市政府團隊17日拜訪新北市政府，針對都市更新與城市發展政策進行交流，新北市分享「都更三箭」、大面積公辦都更及「微笑三曲線」整體開發等實務經驗；新北市長侯友宜表示，透過城市合作與經驗分享，將有助於區域共榮發展。

圖／侯友宜說，新北市積極推動「都更三箭」提升更新量能，也透過大眾運輸導向發展（TOD）推動都更，讓捷運到哪裡，都更做到哪裡。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜指出，新北市積極推動「都更三箭」政策，全面提升都市更新量能，自108年至今，多元都更申請案已超過2,100件，核准1,481件，整體更新量能為過去20年的近8倍；都更不僅改善老舊建築安全，也同步提升生活機能，帶動城市轉型與再生。

侯友宜直指，新北市以大眾運輸導向發展（TOD）為核心推動都更，結合捷運場站、主幹道路沿線及危老建築優先協助策略，讓都市更新與交通建設同步前進，實現「捷運到哪裡、都更做到哪裡」的發展目標，強化整體都市機能。

因應新北市幅員遼闊、地形多元，侯友宜說，市府以整體視角規劃城市發展，建構板橋、新莊、三重三大都心，並透過「微笑三曲線」串聯各行政區，推動大面積整體開發；同時，善用都市更新公益回饋空間，設置公共托育、日照中心及身心障礙服務據點，讓更新成果直接回饋市民。

侯友宜強調，新北與基隆生活圈緊密相連，在捷運建設、都市發展及產業布局上高度連動；未來將持續深化合作，分享都更規劃、審議與整合經驗，攜手打造安全、宜居且具韌性的北台灣生活圈。

