新北塔寮坑、中原抽水站公布2至6月蓄水試抽期程 確保機組運作順暢

▲啟動機組前，抽水站人員檢查電瓶水位，確保機組運作安全。(圖:新北市水利局提供)

新北市水利局六日表示，為確保抽水站設備運作正常，塔寮坑與中原抽水站預計於二月七日、四月十八日、五月十六日及六月二十日進行例行性蓄水試抽。塔寮坑抽水站於作業當日上午八時起展開，中原抽水站則於當日夜間二十二時起開始，每次作業持續二日，預計分別於二月九日、四月二十日、五月十八日及六月二十二日十七時前完成。作業期間將全程監看塔寮坑溪及中原溝抽排水情形，全力降低對水質與防洪的影響。

水利局表示，塔寮坑抽水站設有十二台機組，每秒可抽排一百二十立方公尺水量；中原抽水站則設有六台機組，每秒抽排量達二十四立方公尺。試抽作業主要測試機組實際抽水功能，確保災時發揮即時排水效能；試抽頻率於五月至十一月汛期間為每月辦理一次，十二月至隔年四月非汛期間則為每二個月辦理一次。若因作業攪動水體偶有異味或觀感不佳，敬請市民朋友多加體諒。

水利局補充，若遇颱風、豪雨等不可抗力因素，將視實際情況調整作業期程。試抽期間站內人員將密切注意水位變化並隨時應變，確保防汛安全滴水不漏。