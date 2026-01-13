新北塭仔圳社宅工程廉政平臺 成立

為了確保重大公共工程的採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，新北市城鄉發展局成立了「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平臺」。該平臺透過跨機關、跨領域的合作機制，建立公開監督與溝通的管道，強化工程採購及履約各階段的風險控管，旨在營造一個清廉且安全的公共建設環境。

城鄉發展局昨（十三）日指出，塭仔圳青年社會住宅工程將依據新北市住宅政策，以「只租不售」的方式進行，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，滿足青年及弱勢族群的居住需求。該計畫預算約七十九億四千一百三十九萬元，是新北市內近年來規模較大的社宅工程之一，受到廣泛關注。為確保工程順利推進，特別成立專責廉政平臺，導入風險辨識及跨域監督機制。

該案工程基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約一點一九公頃，規劃興建地上十八層、地下四層的建築，提供至少九百二十戶住宅單元及約五百六十個停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區及ＢＩＭ整合設計理念，結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。

透過廉政平臺，公開工程規劃、會議紀錄及執行情況，增強全民監督，並持續與居民溝通，回應需求，提升市民對公共工程的信任。未來將與新北地方檢察署、公共工程委員會、市政府採購處及透明組織協會等合作，確保塭仔圳社宅工程在透明及合法的基礎上順利推進，實現新北市的宜居城市與居住正義目標。