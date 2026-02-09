新北增設電梯補助新春團圓更無礙

建築師與住戶一同將春聯張貼在電梯門口。(圖:新北市都市更新處提供)

新北市都市更新處九日表示，為推動高齡友善環境，新北市提供老舊公寓增設電梯的快速補助，免審議、無需百分之百同意，每案最高補助三百四十萬元。農曆春節將至，市府前往永和區一處增設電梯的老舊公寓，與住戶一同張貼春聯，象徵除舊佈新，並傳遞「電梯到府，團圓無阻」的祝福。

李先生回憶，因夫妻皆超過七十歲，聽聞五樓孫太太發起增設電梯，立刻響應參與。雖然面臨一樓需讓出空間的挑戰，但感謝一樓的林女士全力支持，讓電梯順利完工，改善了居住環境。現在住戶輕鬆下樓參加社區活動，共享美好時光。

新北市政府為排除民眾對增設電梯程序繁雜、資金不足的疑慮，不只針對都市計畫範圍內屋齡二十五年以上的五層樓以下公寓提供增設電梯補助，市府更主動採取「經費補助、專業現勘諮詢、社區說明會」輔導策略，增加辦理誘因並強化社區共識。截至一一五年一月，市府已累計受理三十六案，核定二十三案，成功協助超過一百六十戶家庭、超過八十名長者免爬樓梯上下樓。

都市更新處長康佑寧補充，為減輕市民負擔，加速老屋改善腳步，市府因應實務課題，於民國一一四年九月發布實施「新北市政府辦理老舊建築物環境機能整建維護補助要點」，大幅優化法令，包括降低申請同意比率至百分之五十或區權會決議、簡化行政程序。只要社區符合條件，皆可向市府提出申請，最高可獲補助三百四十萬元。市府將持續努力，讓老屋改善更便利，共同提升新北市的居住品質與城市風貌。