新北外送員恍神猛撞公車 左腿骨折車禍瞬間曝光

強大撞擊力導致公車車尾凹陷、機車零件散落一地。（圖／翻攝畫面）





好痛！新北市中和一名王姓外送員，日前騎車行經景平路時，疑因一時恍神，未注意到前方的公車臨停在公車站牌上下乘客，直接一頭猛撞上去，突然其來的碰撞聲響，嚇得一旁待轉區連忙轉頭查看，後續救護車到場，發現王男左腿骨折，緊急將他送往醫院救治，確切車禍原因仍待後續釐清。

據了解，這起車禍發生在1月29日下午4時許，54歲劉姓公車司機駕駛「綠8」路公車，沿著中和區景平路往新店方向行駛，行駛到公車站牌時，打了方向燈停到公車站牌上下乘客，未料，後方的53歲王姓外送員卻一頭撞了上去。

廣告 廣告

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

當時在待轉區的機車騎士與乘客，以及正準備上公車的乘客，聽到撞擊聲響，全都嚇了一跳，接著轉頭往聲音來源查看，赫然發現王男倒臥在地，連忙打電話報警尋求協助。

後續醫護人員到場，發現王男左腿骨折，送醫後並無生命危險，而警方後續對王男與劉姓公車司機實施酒測，發現酒測值均為0，王男自述一時恍神才會發生碰撞，確切車禍原因仍待釐清。

救護人員將王男送醫。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新莊警出意外！不慎追撞右轉車倒地 車禍瞬間曝光

丟包害死頂大生！Bolt司機寒假想出國 交保金變25萬

新北男拒檢狂飆連續違規還欲撞警 新北警開罰4萬扣照

