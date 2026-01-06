新北多家企業暖心護治安 量身訂製運動服為土城警打氣

【記者曾佳俊／新北報導】新北市多家中小企業為提升警察治安戰力，感謝土城分局警察同仁終年執勤辛勞，特為分局每位同仁量身訂做常訓運動服，鼓勵警察同仁能於常訓時間穿著，並於勤餘、休假日亦能穿上運動服運動，調劑身心、維持體能，希望警察同仁為廣大市民服務的同時，也要多注意自己的身體，多運動保持健康，才能提升勤務效能，保障市民生命財產安全。

參與此次公益活動的企業包括新北市土城區益洲股份有限公司、大業汽車精品股份有限公司、鴻僖投資有限公司、鮮茶道股份有限公司、翔光工業股份有限公司、奇鈺精密鑄造股份有限公司、昭日國際貿易有限公司、溢揚電子股份有限公司、美事達企業有限公司、冠昇國際股份有限公司及三龍產業有限公司等單位。

土城分局長陳建龍表示，警察保護人民安全乃職責所在，安定的社會環境需靠我們同仁盡心盡力來維護，而民間團體協助警察工作更是一股不可或缺的力量！在此，由衷地感謝益洲股份有限公司等對警察同仁的支持與肯定，相信此舉，不僅能夠提升同仁士氣，將使同仁執勤效能再精進！

量身訂製常訓運動服，警察同仁執勤效能再精進。警方提供

