新北夜生活新選擇 新莊Talking Bar熱鬧氛圍嗨起來

新莊深夜聚餐首選，無論是慶生派對或好友聚會，都能享受專屬空間與熱鬧氣氛（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北互動式酒吧推薦 新莊慶生聚餐新選擇

對於熟悉新北夜生活的酒友來說，若要找一個能夠自在暢聊、飲酒、玩遊戲的地方，新莊Talking Bar Drunk House或許會是一個不錯的選擇。自 2022 年 8 月 31 日開業以來，這間新北深夜酒吧便憑藉著超Chill的氛圍環境與充滿趣味的互動遊戲，在Google地圖上累積超過千則五星好評，是下班後慶生、聚會放鬆的人氣選擇。

新莊聚會酒吧，不論週末或平日深夜，都能提供熱鬧歡樂的夜生活體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

源自新莊深夜聚會需求 新北酒吧的誕生契機



創辦人分享，當初會創立Drunk House，原因其實意外地很單純。「去別人店裡喝酒很麻煩。」他笑著說。為打造心目中的飲酒勝地，創辦團隊特別挑選優質餐飲廠商，並邀請北部人氣調酒師進駐，自許無論是在酒款、餐點或氛圍上，都要做到新莊酒吧中前三名的水準。



談起未來的規劃，創辦人的眼神亮了起來。「我們有計畫展店到台北。」他透露。如今這間新北人氣酒吧已經擁有一定的規模與人氣，進軍挑戰眾星雲集的台北酒吧市場，或許只是遲早的事。

新莊調酒推薦【Drunk House】！這裡的特色酒單結合創意與氛圍，讓每一杯都成為下班放鬆的驚喜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北互動式酒吧推薦 互動遊戲與高CP值氛圍



談到產業趨勢，創辦人坦言，未來的夜生活市場，也許真的會朝向「無人餐酒館」發展，但這間新北Talking Bar沒打算追這個風。他認為，人與人的連結正是Drunk House 無法取代的價值。有調酒師為你聊兩句，有服務生記得你上次點的那杯酒，有人親切地問你：「今天過得還好嗎？」這種獨特的魔力，並非任何噱頭與行銷手段所能取代的。



在「打卡系」、「主題系」百花齊放的新北餐酒館市場中，Drunk House選擇走出自己的路線。除了強調高 CP 值外，更主打真實、有人情味的互動，讓服務生不只是端酒送餐，更能與客人聊天、交流、玩各式喝酒遊戲。獨特的服務模式，也使其成為網路評價上最瘋、最HIGH的新莊互動式酒吧。

新北下班小酌好去處，三五好友聚在一起，一邊暢聊一邊享受特色酒品與輕食（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新莊Talking Bar推薦 夜晚放鬆的好去處

當問到客人離開這裡後，希望他們記得什麼？是酒的味道？氛圍？還是服務？儘管創辦人笑而不語，但從他們對於細節的講究與堅持，答案或許正是「全部都要」。

酒吧不只是喝酒的地方，更是人們交流、分享故事的場域。新莊人氣酒吧Drunk House正體現了這個概念，將酒水結合歡聲笑語，讓夜晚熱鬧不冷場。對於想找尋歡樂氣氛、親切服務與自在感的酒友來說，這裡或許正能成為一個全新的新北深夜行程選擇。

想知道這間新莊酒吧到底玩什麼？還在找新莊夜生活的新去處？我們幫你整理了幾個Drunk House最常被問到的問題，答案都在這裡。



Q1：【Drunk House】是否有特別活動？

A：除了調酒與餐點外，店內不定期安排 DJ 與熱舞表演，讓顧客在新莊酒吧能體驗更熱鬧的夜生活氛圍，適合朋友聚會與週末小酌。



Q2：在【Drunk House】可以體驗到哪些特色服務？

A：除了酒品外，店家主打互動式遊戲與親切服務，讓顧客在聚會時不只喝酒，也能交流與玩樂，提升新莊深夜放鬆行程的娛樂性。



Q3：和其他新莊餐酒館相比，【Drunk House】有什麼不同？

A：這間新北人氣互動式酒吧強調高 CP 值與互動氛圍，服務生能與客人聊天或參與遊戲，營造比一般酒吧更熱情的體驗。



Q4：如果是第一次造訪，推薦點哪些招牌餐點或酒款？

A：店家表示，他們沒有特別強調某一款招牌酒，因為在這裡，每一杯都可以是「你的招牌酒」。從風味、濃度到搭配的小點，全都可以依照當下心情來調整。

【Drunk House】

地址：新北市新莊區中正路612號

聯絡電話：0986-802-822

官方 Facebook：https://rink.cc/rbxy8

官方 Instagram：https://rink.cc/fuhsr

官方 Threads：https://rink.cc/av4sh

Google 地圖：https://rink.cc/04mrb

（最新資訊請以商家公告為準）

未滿18歲不得飲酒，飲酒過量有害健康。酒後不開車，安全有保障。