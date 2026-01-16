新北大型重型機車停放變革 第二階段試辦擴大實施

248260116a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為提升路邊空間使用效率，新北市政府交通局宣布啟動第二階段試辦，分時程全面開放市區路邊收費機車格位供大型重型機車停放。依據我國現行法規，大重機可停放於汽車格，新北市除既有12萬7千餘格汽車格及461格大重機專用格外，自去年8月起已先行於板橋、新店區試辦開放。經評估後確認能有效調整汽機車停放空間，且對停車秩序影響有限，決定擴大實施規模。

交通局長鍾鳴時指出，根據新北市車輛登記統計，截至114年11月底，大重機登記數約5萬餘輛。隨著試辦計畫推展，大重機騎士目前可選擇停放空間包含總數19萬餘格的汽車位，以及逾萬格路邊機車收費格。交通局期盼透過分流與空間整合，在提升路邊停車格位使用效率的同時，維繫良好停車秩序，讓資源配置達到最大化。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，市府轄管公有路外停車場汽車格已全數開放大重機停放，並於其中71處場地增設413格大重機專用格位。未來不論既有或新闢的路外停車場，都將持續檢討合適空間納入停車規劃。

針對坊間建議既有的公共停車場附設的機車位也應全面提供大重機停放，則受限建築物原始結構設計與使用目的限制，加上大重機規格尺寸不一，全面開放尚有許多技術及實務的困難，無法簡單一致性規範，仍須依各案場狀況檢討調整。。

在行政輔導面，交通局在受理私人經營公共停車場登記證申請或核換發時，將同步輔導民營業者開放汽車格位或增設大重機專用格位。透過公私部門協力擴大停車服務範圍，提升空間使用的便利性。吳清哲強調，這不僅能進一步紓解大重機族群停車需求，更有助於優化城市整體停車資源配置，提升整體停車環境的便利服務機能。

交通局停車營運科科長王昶閔詳細說明第二階段試辦進程，採分區分時段開放：3月開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山；5月開放中和、永和、土城、淡水；7月則納入鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區。收費標準比照大重機專用格，設定為每4小時30元。交通局將持續掌握中央修法進度與方向，落實全國停車環境改善一元化政策。

市府強調，擴大試辦是建立在維持秩序前提下，透過差別費率與空間開放，調節汽機車與大重機停放需求。在擴大試辦期間，交通局會嚴密掌握各區停車狀況，確保政策落實能兼顧所有用路人權益。未來也會持續觀察執行成效，配合中央政策方向進行滾動調整，為市民創造更友善且便利的停車空間。

