新北大型重機難停車 7月前擬逐區開放停路邊機車格

（中央社記者曹亞沿新北8日電）新北市登記大型重機逾5萬台，但路外停車場專有車格僅413個，停車空間仍不足。交通局表示，除板橋、新店已開放大型重機停放路邊收費機車格之外，估7月前逐步擴大至各區辦理。

民進黨籍新北市議員黃淑君今天在議會質詢指出，新北市境內登記大型重機超過5萬台，但路外停車場規劃重機專有停車格僅413格，目前只有板橋、新店區試辦開放大型重機停放路邊機車格，停車空間仍有限。

新北市交通局長鍾鳴時表示，會逐步開放大型重機停放路邊收費機車格，每隔幾個月納入一些行政區試辦，盡量在7月前將路邊收費停車格全數納入。

黃淑君也提到，除了公立停車場之外，是否也能讓私人停車場開放大型重機停放。

鍾鳴時說，目前法規雖然開放讓大型重機停汽車格，但並無強制性。公立停車場已全面開放，但私人停車場部分，交通局會在業者申請登記證時，要求業者提供汽車位給大型重機停放。但有些老舊停車場受限於安全結構問題，不見得適合大型重機，因此將以個案進行檢討。

另外，民進黨議員石一佑指出，近期發現許多送包裹的三輪機車停放在一般停車格，車身比一般機車來得寬大，一台送貨機車就佔據兩格車位，例如新北市議會旁莊敬路上停放一整排送貨機車，可能排擠到其他機車停放空間。

鍾鳴時說，對此有詢問過交通部意見，但機車格尺寸是全國一致，目前也未有三輪送貨機車的專用車位，因此只要是合法、有取得號牌的送貨機車，停放在一般機車格，在未妨害通行及安全的情況下，屬合法無法取締。

鍾鳴時補充，但營業用的車輛如快遞、宅配等，按規定業者需自備停車位，會再進行了解。（編輯：張銘坤）1150108