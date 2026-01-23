新北大學特殊選才 錄取率近六成

新北市教育局昨（二十三）日表示，一一五學年度大學特殊選才結果出爐，新北市學生表現優異，共有二百五十九名報名者中一百五十六人獲錄取，錄取率接近六成。多位學生憑藉資訊科技專長及國際競賽表現突出，展現新北市在「在地就學」與「適性發展」上的努力成果。

石碇高中陳欣妤同學錄取國立暨南國際大學、國立臺灣海洋大學等五校六個科系。她在家庭困境中，利用校內資源持續累積實力，並在ＦＲＣ機器人競賽中擔任程式組長，成功進入電機與人工智慧領域。

樹林高中數理科技實驗班的江定祐同學錄取國立宜蘭大學、國立聯合大學及中原大學，曾帶領團隊晉級ＦＲＣ世界錦標賽，培養出扎實的工程思維。郭庭瑋同學則錄取國立中央大學電機工程學系，透過觀摩國際強隊與團隊合作，將數理概念轉化為程式邏輯，最終獲肯定。

畢業於鶯歌國中的楊竣晴，為深化電機與機械領域學習，主動轉入非學校型態實驗教育，並在ＦＲＣ機器人競賽中獲得「院長獎」，成功錄取國立臺灣大學機械工程學系，展現多元學習路徑的潛力。

教育局指出，自一一一年起推動「在地就學大聯盟計畫」，系統性串聯大學資源，協助學生銜接大學課程，並提供多元修課與自主探索機會，讓學生在新北安心就學、勇敢追夢。