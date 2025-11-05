新北大巨蛋再拖恐成本漲2倍價 侯友宜：選址最快2026上半年揭曉

新北大巨蛋選址將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的，國民黨團書記長王威元建議應研析其他巨蛋的營運經驗。（圖／報系資料照）

新北大巨蛋選址將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的，國民黨新北市議員洪佳君5日總質詢指出，市府要等民國115年才公布大巨蛋落腳地點，希望能盡早宣布選址處，「別讓蓋1顆蛋的費用漲成2顆蛋」。新北市長侯友宜說，最晚115年上半年一定會確認選址地點。

洪佳君表示，選址後還要規畫許多具體事項，不能什麼規畫都交給委外專業公司，對於北市大巨蛋漏水問題等「前車之鑑」也應研議該如何因應，不能完全置之不理。應盡快宣布及規畫細部內容，否則工程愈延後，營建成本會不斷上漲，成本也會愈高，千萬不要拖到要花「2顆蛋」的費用才蓋好「1顆蛋」。

侯友宜說，城鄉局仍在細部計畫中，目前已委託專業公司規畫，若下周能順利結標，至少還需要半年準備時間。侯也強調，既然要做，就要比「之前的」巨蛋做得更好，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

針對大巨蛋議題，國民黨團書記長王威元建議，首先應研析其他巨蛋的營運經驗，台北大巨蛋試營運後出現的問題及因應之道，特別值得新北市借鏡；其次，不應過度依賴外包，也不能將所有規畫完全交由委外公司處理，市府必須有自己前瞻主導的思維。

王威元說，近期營建工料成本不斷上揚，市府應盡快完成先期評估，早點讓巨蛋開始興建，新北才能善用有限的資源，孵出一顆真正的「好蛋」。

