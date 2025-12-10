新北大巨蛋選址最終評估 林金結偕藍議員、多團體促落腳樹林

248251210a07

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北大巨蛋選址進入「樹林機五」與「淡海二期」2選1最終評估階段，引發樹林區議員洪佳君、呂家愷、林金結等3位地方民代齊心投入選址戰。3位議員日前已共同偕多個團體動員連署行動，堅決主張樹林擁有交通樞紐的優勢，能為新北孵出金雞母，力促巨蛋落腳樹林。

為展現地方力挺大巨蛋落腳樹林的決心，由洪佳君、呂家愷、林金結等3位議員，與新北市城市願景展望協會、海明禪寺、健民協會、樹林區體育會、樹林工商聯誼會、樹林客家鄉親會、救國團新北市樹林團委會等多個社團協會，共同發起的「大巨蛋落腳樹林說明會暨簽名連署活動」已圓滿完成。

洪佳君事後指出，這場行動證明了，「這不只是一顆蛋，而是一整個世代的機會」。她強調，每一個連署名字都是鄉親對樹林未來最堅定的期待，樹林腹地廣闊、交通便利，對整個南新北乃至桃園龜山都具有強大帶動效益。

呂家愷針對最終2選1的選址戰指出，樹林擁有鐵路、捷運與公路交會的交通樞紐優勢，能串聯西南地區發展。他表示，常有人說，樹林是「被借過的地方」，但他始終相信，樹林從來不是過路點，而是一座值得停下腳步、重新被看見的城市，大巨蛋將是引爆地方產業、觀光商機的關鍵契機，更能助樹林找回城市核心地位。

林金結表示，他與洪佳君、呂家愷齊心，強調新北大巨蛋的選址不只是一項單純的建設計畫，更攸關新北未來20年的發展藍圖。他指出，自己曾隨同市長侯友宜前往日本考察東京巨蛋，深刻體會到巨蛋的意義早已超越體育賽事，是帶動城市能量與國際形象的核心。

林金結強調，若能落腳樹林，將成為全體市民的共同榮耀，塑造下一個世代最具代表性的城市地標。

洪佳君表示，這次活動連署獲得廣大迴響，特別感謝所有共同發起和響應的團體。連署活動接下來將透過各里辦公處與社區協會等全面展開後續行動，懇請鄉親持續支持。

面對這場樹林對決淡水的選址大戰，樹林區3位議員代表地方齊聲呼籲市府應正視地方訴求，在最後關鍵時刻提出最有利於新北長遠發展的決策。

照片來源：新北市議員洪佳君臉書翻攝

