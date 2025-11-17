新北大巨蛋選址案開標開跑！ 體育局長：最快過年前後有期初報告





新北大巨蛋選址備受矚目，新北市長侯友宜日前表示，無論是樹林機五或淡海二期選址各有優勢，目前正在辦理細部評估報告，盼115年上半年公布最終選址方案。新北市體育局長洪玉玲則表示，最快過年前後有期初報告，會在市長侯友宜承諾的明年中前定稿確定選址。

新北市體育局日前上網公告「新北市大型多功能場館選址評估委託服務案」，上周截止投件，確定有業者投標，新北市體育局表示，預計月底評選出最佳廠商後，就會展開選址評估工作。

根據《經濟日報》報導，洪玉玲指出，評估重點除交通，基地本身條件、外部環境、支持力量、商業發展、可行開發模式與國內外相關場館地址優缺點都會是選址評估的重點內容。

洪玉玲說，研究報告將有期初、期中與最終定案等階段，預計過年前後就會有初步報告的專家會議，會在市長承諾的時間前內確定選址。

對於專家會議組成成員，洪玉玲表示，除了學界專家，還有職業球團、運動員、運動傳播、運動經濟等各領域專家加入，希望能夠找到最好的地點與經營方式，若有必要，也會委託業者展開民意調查等，搜集各界意見，目前新北大巨蛋信箱也持續運作，民眾有相關意見都能寄信給體育局。

關於新北大巨蛋的選址，新北市議員廖宜琨表示，以樹林在地議員，當然是希望大巨蛋能夠選定樹林，但他強調，無論在哪，相關規畫都要確保交通問題解決，其次要真的透過建設帶動地方繁榮，最後就是不能影響周邊居民現有的生活。

廖宜琨也說，若大巨蛋放淡海新市鎮，只能服務到雙北，若放在樹林機五，台北、新北、桃園人口都可以方便抵達，且環境相對比較好。

而新北市議員陳偉杰表示，最關鍵首要評估項目應是交通配套措施，大巨蛋屬大型運動及國際活動場館，未來勢必吸引大量人潮與車流，因此交通承載量、周邊運輸建設與疏散動線規畫，都必須作為核心基準，才能確保城市運作及公共安全。

陳偉杰指出，淡海新市鎮擁有廣大腹地以及強大的交通潛力，包括淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌等既有與持續推進的建設，再加上逐步成熟的生活機能，使淡海二期不僅具備承接大型國際賽事與活動的條件，更能創造就業、帶動經濟發展，未來還有淡海科學園區可以促進產業鏈的聚落效應。

對於大巨蛋最終選址，陳偉杰充滿信心，並期待市府在綜合交通、腹地、建設及發展潛力等評估後，選擇淡海二期，為淡海新市鎮注入新的成長動能。

（封面圖／新北市城鄉局）

