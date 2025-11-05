新北大巨蛋選址 明年上半年確認

新北大巨蛋選址將以樹林機五、淡海二期為優先評估標的。國民黨議員王威元5日市政總質詢建議，市府不應過度依賴外包，將所有規畫完全交由委外公司處理，必須有自己前瞻主導的思維。議員洪佳君指出，盼市府盡早宣布選址處，「別讓蓋1顆蛋的費用漲成2顆蛋」。新北市長侯友宜說，最晚民國115年上半年一定會確認選址地點。

洪佳君表示，市府要115年才公布大巨蛋落腳地點，選址後還要規畫許多具體事項，應盡快宣布及規畫細部內容，否則工程愈延後，營建成本不斷上漲，使得成本也會愈高，千萬不要拖到要花「2顆蛋」的費用才蓋好「1顆蛋」。

王威元建議，市府應研析其他巨蛋的營運經驗，台北大巨蛋試營運後出現的問題及因應之道，特別值得借鏡；其次，不應過度依賴外包。近期營建工料成本不斷上揚，市府應盡快完成先期評估，早點讓大巨蛋開始興建。

侯友宜說，城鄉局仍在細部計畫中，目前已委託專業公司規畫，若下周能順利結標，至少還需要半年準備時間。侯也強調，既然要做，就要比「之前的」巨蛋做得更好，最晚明年上半年一定會確認選址地點。

體育局長洪玉玲補充，已上網招標顧問公司委託案，下周將決標，後續城鄉局、捷運局、經濟局等跨局處進入小組討論議程，另還有各領域專家也要開會討論。