新北大巨蛋 侯：會蓋得比過去好

新北市長侯友宜（二排右）3日表示，大巨蛋將結合交通、文化與觀光產業，不僅是體育場館，更要成為北台灣的文化經濟樞紐。（張鎧乙攝）

新北市議會3日市政總質詢，民進黨市議員關注「新北大巨蛋」與城市觀光發展，市長侯友宜表示，「新北要蓋的巨蛋，一定比過去的更好！」他強調，大巨蛋將結合交通、文化與觀光產業，不僅是體育場館，更要成為北台灣的文化經濟樞紐。

議員翁震州指出，新加坡F1賽事僅3天就吸引逾31萬人次觀光客，創造高達新幣1.3億元（約逾新台幣30億元）觀光收入，高雄更以演唱會經濟帶動城市品牌，去年吸引139萬人次、創造45億元產值，今年截至10月更已達33億元觀光效益。「城市競爭不僅在硬體，更在於如何營造氛圍、創造話題、留住人潮。」

議員彭一書說，高雄從4萬人規模的國家體育場，到中型的高雄巨蛋與千人等級的流行音樂中心，從世界級演唱會到獨立音樂活動皆能承辦；反觀新北場館規模與規畫不足，應積極打造屬於市民的「主場」，讓新北市能吸引國際級藝文團體與觀光人潮。他建議，樹林地區交通便捷、腹地廣大，是建設大巨蛋的理想選項。

侯友宜回應，大巨蛋選址目前正評估樹林機五與淡海新市鎮，強調會依腹地條件與交通便利性審慎比較，「不論選哪裡，新北做得一定比別人好。台北大巨蛋是20年前的規格，我們要蓋的是30年後的新一代巨蛋。」他強調，新北未來的大巨蛋不僅能容納5萬人，還將結合周邊商圈與觀光動線，形成完整的城市生活圈。

侯進一步表示，新北市不缺活動場域與文化底蘊，歡樂耶誕城、河海音樂季、萬金石馬拉松等已成為國際品牌活動，今年更與LINE合作打造全新跨年主題。未來將透過大巨蛋串聯文化與觀光，讓新北市成為北台灣最具活力的國際城市。