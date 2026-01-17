新北大橋下方驚見一具白骨 身分、死因待查

新北市一名男子昨（16）日深夜在新北大橋下分送食物給街友時，無意間發現一具白骨，警方獲報封鎖現場進行採證，初步研判死者為一名通緝犯，確切身分與死因仍待調查釐清。

新北大橋下方昨晚發現一具白骨。（圖／翻攝畫面）

新北海山分局警方昨日晚間9時許接獲民眾報案，稱新北大橋下方發現一具白骨，隨即派員趕赴現場，報案人顏姓男子表示自已偶爾會準備餐點給附近遊民食用，因日前也曾在該處發給一名男子食物，近日都沒看到他所以到處尋找，未料驚見一具白骨。

警方封鎖現場進行採證，在白骨旁找到一張法院文件，文件上為一名周姓男子（49歲）涉竊盜案須執行6個月，遭新北地檢通知通緝的文書，員警研判死者可能就是周男隨即聯繫其家屬，母親表示已兒子因居無定所已超過三個月沒聯絡了，警方已報請地檢署刑事相驗，待DNA鑑定死者身分並調查死因。

